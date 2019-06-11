هل اكتشف الصيادون كنز هتلر؟

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قد ينتهي قريبًا البحث عن واحد من أكبر الكنوز المفقودة في الحرب العالمية الثانية وهو عبارة عن حجرة مليئة بالعنبر والذهب والمجوهرات الثمينة التي تبلغ قيمتها 250 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت "ديلي ميل" عن صيادي الكنوز قولهم إن الكنز ربما يكون موجودا داخل نفق سري تم العثور عليه في شمال شرق بولندا.

وقد بنيت الحجرة في عهد القيصر الروسي بيتر الأكبر في القرن الثامن عشر ، وتعرضت للنهب على أيدي النازيين في عام 1941 واختفت محتوياتها بشكل غامض في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولعقود من الزمن ، سعى صيادو الكنوز في أوروبا للعثور على الكنز المفقود دون نجاح.

لكن مسؤولين في متحف "ماميركي بنكر" الواقع بالقرب من بلدة ويغورزيو ببولندا يقولون إن الكنز يمكن أن يكون مخفياً في نفق سري تم العثور على مدخله السري تحت الأرض وذلك باستخدام رادار جغرافي احترافي.