فتحت مخرج الطوارئ في الطائرة بالخطأ

المصدر: دبي - البيان

على الرغم من سهولة التنقل في الطائرات ومساعدة طاقم الطائرة، هناك بعض الركاب الذين يرتكبون أكثر الأعمال إثارة التي لا يمكن تصورها، وأحد هذه الأعمال كان خطيراً للغاية، وتمثل في الخلط بين مخرج الطوارئ وباب مرحاض الطائرة.

وربما يكون مخرج الطوارئ آخر باب يرغب أي شخص في فتحه أثناء الرحلة، لكن هذا حدث حين فتحت امرأة مسافرة على متن شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية هذا الباب معتقدة أنه باب الحمام. وتبع ذلك فوضى كبيرة بين الركاب، ولكن لحسن الحظ، وقع ذلك عندما كانت الطائرة على المدرج وتتأهب للإقلاع.

وتم تأجيل الرحلة من مانشستر إلى إسلام أباد مدة سبع ساعات نتيجة لذلك.