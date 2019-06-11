طفلة تحرز رقماً قياسياً في «الهيلاهوب»

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

برعت طفلة هندية تدعى مانغولارا (5 أعوام) في رقصة الهيلاهوب مؤخراً، وتمكنت من تسجيل رقم قياسي محلي في عدد دورات الطوق حول خصرها.

وأدارت الطفلة الطوق حول خصرها نحو 4000 دورة بصورة متواصلة وهي في وضع مائل، واستغرق ذلك منها 34 دقيقة و25 ثانية. وتحقق سجل «ستار» للأرقام القياسية الهندية من إنجازها وفق صحيفة «تايمز أوف إنديا»، وأعلن أنها أصبحت مؤهلة لتسجيل اسمها في كتاب غينيس للأرقام القياسية، كما تلقت شهادة في الأرقام القياسية، كما ستتلقى جائزة نقدية عن إنجازها. وقالت أم الطفلة إن ابنتها كان يمكنها تحقيق إنجاز أفضل، لكنها في ذلك اليوم كانت مصابة بالحمى ولم تتمكن من تناول فطورها، وبإمكانها الآن تحقيق أكثر من 5000 لفة هيلاهوب بالتأكيد.