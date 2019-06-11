«ريجيك» أول قط بأطراف اصطناعية

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

أصبح القط ريجيك الذي فقد كل أطرافه بسبب تعرضه للسعة الصقيع، الأول في العالم الذي يزود بأربعة أطراف اصطناعية جديدة. ويتدرب ريجيك الآن وفق «ذي ميرور» على المشي مجدداً بعد أن تم تزويده بغرسات من التيتانيوم المصممة خصيصاً كأطراف.

وتعرض هذا الحيوان الأليف المهجور لبتر كل أطرافه بسبب الغرغرينا، بعد معاناته من لسعة الصقيع في مدينته تومسك بسيبيريا، حيث تنخفض درجات الحرارة هناك إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.

وعادة يتم إطلاق النار على القطط في روسيا إذا عانت من مصير ريجيك نفسه. وقد تفاخر الطبيب البيطري سيرجي غورشكوف الذي عالجه، قائلاً: «بالتأكيد هو أول قط في العالم يشهد مثل هذه العملية الجراحية».