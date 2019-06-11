جزيء يعالج مرض باركنسون

المصدر: دبي - البيان

ازداد الأمل في إيجاد طريقة لعلاج مرض الشلل الرعاش (باركنسون)، عقب اكتشاف باحثي جامعة كامبريدج البريطانية كيفية إيقاف تقدمه من خلال إعطاء الفئران المصابة بالمرض جزيئاً يفتت بروتين «ألفا سينوكليين»، الذي يتراكم في الدماغ ويسبب المرض.

ويُدعى هذا الجزيء «anle138b»، ويعمل على منع تراكم البروتينات السامة في الدماغ، وقد لوحظ أن تحسناً كبيراً قد طرأ على صحة القوارض بعد ثلاثة أشهر من إعطائها الجزيء.

ويأمل الباحثون أن يكون هذا الاكتشاف «حاسماً» في وقف تطور المرض لدى المصابين. والمعروف أن المصابين يعانون من نقص في إفراز مادة الدوبامين بسبب موت الخلايا العصبية التي تصنعها. وقد توفي أسطورة الملاكمة محمد علي جراء هذا المرض في عام 2016.