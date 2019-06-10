منظار يمنح قصيري القامة «الطول»

المصدر: Ⅶ دبي - فاتن صبح

ابتكر المصمم اللندني دومينيك ويلكوكس زوجاً من منظار الأفق يتيح للأشخاص قصار القامة أن يروا من فوق رؤوس الأشخاص الأكثر طولاً. ويمكّن المنظار، الذي يبلغ طوله قدماً واحدةً، المستخدمين من أن يروا حتى 30.5 سنتيمتراً فوق مستوى النظر الطبيعي، ما يعني أنهم يستطيعون أن يتخطوا من يحجب مستوى الرؤية لديهم في الأحداث الفنية مثلاً.

وانطلق المشروع حين واجه ويلكوكس تحدي «مايكروسوفت سوررفيس» بإيجاد حلول استثنائية لبعض المشكلات اليومية، وجاءه الإلهام بعد حضور إحدى الحفلات الموسيقية الصاخبة. وقال: «كنت أحاول أن أنظر إلى سيدة أعجبتني وهي ترقص، لكني لم أتمكن لأن عدداً من الرجال الأطول قامةً كانوا يحيطون بها».

والمنظار مصنوع من طبقة وحيدة من مادة الأكريليك المزود بمرآة، ويتسم بأن لديه زوايا دقيقة لعكس مشاهد مرآة أصغر حجماً تكون أمام أعين مرتدي النظارة. وتكون المرآة الصغيرة موضوعة بدرجة مائلة للأعلى بزاوية 45 درجة باتجاه المرآة الكبرى المتجهة غلى الخارج.