عقار لسرطان الدم يعالج الإيدز

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

أعلن باحثون أن عقاراً لسرطان الدم (اللوكيميا) يمكنه أن يعالج المصابين بمرض نقص المناعة البشرية الإيدز، ويخلصهم من الفيروس المسبب له تماماً.

وأفادت «ديلي ميل»، بأن التجارب التي أجريت على أربعة قرود مصابة بالإيدز أظهرت أن اثنين منها أعطيا العقار المؤلف من ثالث أكسيد الزرنيخ، فلوحظ أنه لم يعد لديهما مستويات يمكن رصدها من الفيروس بعد 80 يوماً من العلاج.

وكان لدى الاثنان الآخران مجموعة متناقصة من الفيروس داخل أجسامهما - ولكن ليس بما يكفي لتصنيفهما تقنياً أنهما شفيا من الإيدز.

ويأمل الخبراء أن يؤدي هذا الإنجاز إلى إيجاد وسائل فعالة لعلاج 37 مليون شخص مصابون بالإيدز على امتداد العالم .