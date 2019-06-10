روبوت جديد ينافس كبار الفنانين

المصدر: Ⅶ سان فرانسيسكو - د ب أ

أزيح النقاب في بريطانيا عن روبوت جديد على شكل بشري يحمل اسم «أي دا» ويوصف بأنه «واحد من أبرز الفنانين في العصر الحالي».

وكشف أيدن ميلر، وهو مواطن بريطاني مهتم بجمع الأعمال الفنية، النقاب عن الروبوت الذي اخترعه في مدينة أكسفورد. ويستطيع هذا الروبوت إبداع رسوم فنية مختلفة اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وصرح ميلر وهو يقف إلى جانب ابتكاره الفني بأن الروبوت «أي دا» يعمل بالكامل «اعتماداً على المعادلات الخوارزمية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو مبدع للغاية»، وأكد أنه «ليس مجرد طابعة باهظة الثمن، لأننا لا نستطيع تخمين الأعمال الفنية التي سوف تقوم بإبداعها».

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا بأن الروبوت مجهز بكاميرات من أجل رؤية البيئة المحيطة به فضلاً عن ذراع آلية يستخدمها في الرسم.

ويستطيع «أي دا» استخدام بعض أدوات الرسم مثل الأقلام الرصاص، ولكنه لا يستطيع استخدام الفرشاة.