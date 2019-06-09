ترفيه وقيمة

المصدر: تصوير: زيشان أحمد

تحفل وجهة سيتي ووك في دبي، بألوان متنوعة من المرافق الترفيهية ذات البعد التوعوي والثقافي والحضاري، ومن بينها «ذا جرين بلانيت»، الغابة الاستوائية ومحمية الثروات النباتية والحيوانية المميّزة في قلب دبي، التي تعزز قيمة الحفاظ على عناصر الطبيعة، إذ تجذب الزوّار والسياح من كافة الأعمار، كما يبدو في الصورة، وتعدُّ مكاناً مثالياً لقضاء وقت عائلي بامتياز في تجربةً رائعة، حيث الاستمتاع بمشاهدة الطيور والنبات والشلالات المتدفقة.