ترفيه وقيمة

تحفل وجهة سيتي ووك في دبي، بألوان متنوعة من المرافق الترفيهية ذات البعد التوعوي والثقافي والحضاري، ومن بينها «ذا جرين بلانيت»، الغابة الاستوائية ومحمية الثروات النباتية والحيوانية المميّزة في قلب دبي، التي تعزز قيمة الحفاظ على عناصر الطبيعة، إذ تجذب الزوّار والسياح من كافة الأعمار، كما يبدو في الصورة، وتعدُّ مكاناً مثالياً لقضاء وقت عائلي بامتياز في تجربةً رائعة، حيث الاستمتاع بمشاهدة الطيور والنبات والشلالات المتدفقة.
#مساء_الخير من #جرين_بلانيت في #دبي محمية الثروات النباتية والحيوانية المميّزة والتي تجذب الزوار من كافة الأعمار— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٩ يونيو ٢٠١٩
تصوير- زيشان أحمد#مساء_البيان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bJT1gw6vUU