تطبيق يشخّص اضطرابات التنفس بدقة متناهية

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

قدم الباحثون في جامعة كورتين وجامعة كوينزلاند في أستراليا تطبيق هاتف ذكي يمكنه تشخيص الأطفال المصابين بالاضطرابات التنفسية كالربو بدقة متناهية. وقام الباحثون في الجامعتين ببرمجة التطبيق للتعرف على الموجات الصوتية في السعال، على غرار تكنولوجيا التعرف على الكلام.

ويعمل هذا التطبيق وفقاً لـ«ديلي ميل» من خلال الاستماع إلى سعال الصغار عبر ميكروفون الهاتف المحمول، وتحليل الأصوات المرتبطة ببعض الحالات المرضية.

وأظهرت الاختبارات أن التطبيق يمكنه التمييز بين حالات الاضطرابات التنفسية بدقة تصل إلى 97 في المئة.