هروب جماعي للأسود في جنوب أفريقيا

المصدر: دبي - وكالات

ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، أمس، أن مجموعة من 14 أسداً تجاوزت حدود حديقة «كروغر» شمال شرقي جنوب أفريقيا، بالقرب من الحدود مع موزمبيق، وهذه أكبر عملية هروب جماعي لأسود في وقت واحد بجنوب أفريقيا.

وأصدرت السلطات تحذيراً للسكان في المناطق القريبة بالبقاء متيقظين في جميع الأوقات بعد رصد أحد الأسود بالقرب من أحد المناجم.

ولم يتضح كيف فرت الأسود من الحديقة، لكنّ ناطقاً باسم الحكومة أكد أن حراس الغابات يراقبون الحيوانات عن كثب، مؤكداً أنه سيتم الإمساك بها وإعادتها. وعادة ما تكون الحدائق محاطة بأسيجة عالية، تعتقد السلطات أن الحيوانات غير قادرة على القفز فوقها، وتعتبر «كروغر» واحدة من أكبر الحدائق البرية في أفريقيا، ومعظم أجزائها محاط بسياج.

ويأتي هروب الأسود بعد يومين من مقتل طفل في الثانية من عمره بأنياب فهد داخل مجمع موظفين في حديقة «كروغر» نفسها. يشار إلى مساحة الحديقة تصل إلى 5 ملايين فدان، وتأوي أكثر من 500 نوع من الطيور، و147 حيواناً من الثدييات.