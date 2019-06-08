ظاهرة فلكية مثيرة للمشتري الاثنين المقبل

المصدر: البيان الالكتروني

قال ابراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يوم الاثنين المقبل 10 يونيو 2019 سيشهد ظاهرة فلكية مثيرة لكوكب المشتري، حيث يمكن رصده ومشاهدته وتصويره.

وأوضح الجروان أن كوكب المشتري النير سيكون في موضع التقابل Opposition بالنسبة إلى الشمس أي أن الأرض بين الشمس و الكوكب وبالتالي يطلع من الجهة الشرقية مع غروب الشمس ويغيب في الجهة الغربية مع طلوع الشمس، ويظل فوق الأفق طيلة الليل.

ويكون في أقرب مسافة له إلى ‎الأرض اي على بعد يقارب 643 مليون كيلو متر .ستكون المسافة بين الأرض والمشتري في هذا اليوم هي الأصغر في 2019.

واضاف الجروان أن المشتري سيصبح ثالث ألمع كائن سماوي مشرق في سماء الليل بعد القمر والزهرة.ويكون وجهه المقابل للارض مضاء بالكامل من ضوء ‎الشمس ، وهي افضل فرصة لرصده ومشاهدته وتصويره حيث سيكون اكثر اشراقاً ولمعاناً يصل لمعانه إلى - 2.6 mg.