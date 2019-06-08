تلاميذ ألمانيا يعانون من الصداع

يعاني عدد كبير من تلاميذ المانيا من آلام الصداع المزمن، والتي تصيب الفتيات أكثر من الفتيان على نحو واضح. وأظهرت دراسة أجراها المركز الألماني لمعالجة آلام الأطفال في مستشفى داتلن للأطفال والمراهقين أن 40% من بين أكثر من ألفي مراهق من مناطق حضرية بولاية شمال الراين - ويستفاليا ذكروا أنهم مصابون بآلام مزمنة، والتي تعني وفقاً للتعريف المتداول الشعور بآلام مرة واحدة على الأقل في الشهر منذ ثلاثة أشهر كحد أدنى. وذكر نحو 33% من التلاميذ أنهم يشعرون بآلام مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. داتلن - د ب أ

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