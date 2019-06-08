خنافس ملوّنة في سماء كاليفورنيا

المصدر: دبي - البيان

قال مسؤولون أمريكيون، حسب ما أورد موقع سكاي نيوز، إن شاشات الرادار رصدت بقعة ضخمة في سماء جنوب كاليفورنيا هذا الأسبوع، لكن تبين أنها سرب من ملايين الخنافس الملونة الصغيرة كانت في رحلة لصيد اليرقات.

ونقلت رويترز عن آدم روزر خبير الأرصاد في هيئة الأرصاد الوطنية، إن السرب كان يتحرك في مساحة 130 كيلومترا في 130 كيلومترا، وأنه تركز في بلدة هيسبيريا على بعد أكثر من 110 كيلومترات شرقي لوس أنجليس. من جهته، نشر مكتب هيئة الأرصاد الوطنية في سان دييغو الثلاثاء الماضي مقطع فيديو على تويتر لصورة الرادار التي تظهر كتلة متموجة.