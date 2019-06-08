إطارات من دون هواء لا تنفجر وتقاوم الثقوب

المصدر: دبي - البيان

دخلت ميشلان وجنرال موتورز في شراكة لإنشاء نموذج أولي لإطار جديد مقاوم للثقب، مما قد يؤدي إلى تفادي انفجارات الإطارات وتشققاتها.

الإطار الجديد من دون هواء، وحسب تقرير لسي إن إن، يبدو كإطار عادي ولكن من دون الجدران الجانبية، وتعاونت ميشلان وجنرال موتورز لتطوير نموذج UPTIS، وتقول جنرال موتورز إن الإطار يستخدم مواد خاصة أقل ويبقى لفترة أطول من الإطارات الاعتيادية، ويتم رمي قرابة 200 مليون إطار سنوياً بسبب الضرر، وستبدأ جنرال موتورز باختبار هذه الإطارات العام الجاري.

وقد تكون الإطارات الجديدة متاحة للشراء عام 2024.