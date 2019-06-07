(فيديو) كيف تتغذى الطيور البحرية التي لا تستطيع الغطس؟

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

قام باحثون من جامعة نيلسون مانديلا بجنوب أفريقيا بتجهيز طيور البطريق بكاميرات تصوير، لرصد سلوكها في أعماق البحار.

وقد توصل الباحثون إلى اكتشاف غريب، حيث لاحظوا أن أحد طيور البطريق عندما وصل لعمق 60 مترا وجد مجموعة ضخمة من سمك الأنشوجة، وبعد أن التهم كمية منها، قام بمطاردتها من منطقتها، وإجبارها على التواجد قريبا من سطح البحر، ما سمح للطيور البحرية التي لا تحسن الغطس إلى الأعماق في المشاركة في المأدبة.

هذا التفاعل الحيواني أو التعاون، وبعد ان كان موضع ملاحظة، أثبت اليوم تجريباً.

يذكر أن طيور "بطريق الرأس" شوهدت تعيش في مستعمرات في ناميبيا وجنوب افريقيا، وأن الطيور المستفيدة منها هي طيور الغاق وجلم ماء فاحم.