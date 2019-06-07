مقطع غريب بين طفل ووالده يجتاح مواقع التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمقطع فيديو يظهر أبا يشاهد التلفاز وإلى جانبه طفله ذو الـ18 شهرا يشاركه الفعل.

حتى الآن لا شيء مثيرا في القصة، المثير هو ما يحدث في الفيديو عند تشغيله، حيث نرى حوارا كاملا "غير مفهوم" بين الأب وطفله، الذي على الرغم من عدم قدرته على الكلام إلا أنه محاور ناجح استطاع أسر قلوب الملايين، وفقا للعربية نت.

يظهر في الفيديو الطفل محدثا أباه بكل جدية، إلا أن كلامه غير مفهوم بالمجمل، بل هو عبارة عن "مكاغاة" لا أكثر.

الأب حاول طوال مدة الفيديو توجيه حديث شيق لطفله وانتظار الرد، فما كان من الطفل إلا أن يكون عند حسن ظن أبيه ويرد على حديثه بكل ثقة.

المقطع نال ما يقارب 50 مليون مشاهدة وما يقارب من مليون إعادة تغريد.