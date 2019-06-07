شمامتان بـ5 ملايين ين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

في الوقت الذي لا يزيد فيه ثمن الشمامة الواحدة في اليابان على ثلاثة دولارات، حققت شمامتان في مدينة يوباري اليابانية وفق صحيفة «إنديان تايمز» ثمناً قياسياً.

حيث بيعتا بمبلغ 5 ملايين ين ياباني، وهو ما يوازي خمساً وأربعين ألف دولار أمريكي، وذلك في المزاد الأول للموسم الزراعي هذا العام في البلاد.

وشمام يوباري هي فاكهة متخصصة تزرع في مدينة يوباري اليابانية، وتعتبر صنفاً مميزاً في البلاد، يتميز بحلاوته مثل لب البرتقال، وقد تم بيع نحو 1000 قطعة من شمام يوباري، في مزاد علني بسوق الجملة في سابورو، وفقاً للتقارير.