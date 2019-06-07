«شرطي مرور الحب» يخالف فتاة

المصدر: دبي - البيان

تلقت فتاة كانت تسير بسيارتها في أحد الشوارع في أوروغواي، مخالفة لم تكن في الحسبان، كما أن السبب الذي أعطى بموجبه الشرطي المخالفة للفتاة كان غريباً، الأمر الذي استدعى التحقيق في الحادثة.

وأعطى الشرطي الفتاة مخالفة بسبب «الجمال المفرط على الطرق العامة»، وفق ما كتب على الورقة التي سلمها لها، بحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

ولم يكتف الشرطي بكتابة هذه العبارة الغريبة على وصل المخالفة، بل كتب في قسم الملاحظات منه أيضاً عبارة «أنا أحبك»، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للفتاة.

ويجري حالياً التحقيق مع الشرطي بسبب استخدامه وثيقة رسمية لأغراض غير مصرح بها، بعد أن انتشرت ورقة المخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقد وقعت الحادثة غير العادية في 25 مايو الماضي في مدينة بايساندو غربي أوروغواي.

وعلى ما يبدو أن الشرطي كان يحاول أن يكون لطيفاً مع الفتاة، ولم يكن في حسبانه أن الحادثة ستتطور إلى تحقيق معه، وفق ما ذكر شهود عيان.

ولقيت فعلة الشرطي ردود فعل مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين أبدى البعض إعجابهم بطريقة الشرطي في مغازلة الفتاة، اتهمه آخرون بإساءة استخدام السلطة والتحرش. وأطلق البعض على الشرطي وصف «شرطي مرور الحب».