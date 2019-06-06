طائرة ركاب فريدة .. تحمل المسافرين في الجناحين

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت شركة الخطوط الملكية الهولندية (كي إل إم) على تمويل مشروع طموح، يسعى إلى تطوير طائرة ركاب تتميز بشكل فريد وغير مسبوق في سوق الطيران.

وبحسب ما نقلت تقارير صحفية، فإن الطائرة التي أطلق عليها اسم "Flying V" بالنظر إلى شكلها القريب من حرف "V"، سيجري إنتاجها في إطار تعاون مع جامعة "ديلفت" للتكنولوجيا.

وبخلاف الطائرات التجارية الحالية التي تتكون من مقصورة طويلة وجناحين مفلطحة، يتخذ جناحا الطائرة الهولندية المرقبة شكلا عريضا، ويصبحان صغيرين عند الأطراف فقط، وفقا لما نشرته سكاي نيوز.

وتبعا لذلك، فإن جناحي الطائرة سيكونان قادرين على حمل مقاعد الركاب وخزان الوقود، فضلا عن الشحنات المنقولة.

ويقول القائمون على المشروع إن هذه الطائرة ستكون أقل استهلاكا للوقود بنسبة 20 بالمئة مقارنة بباقي الطائرات، لكنها لا تزال في مرحلة الدراسة.

ومن المرتقب أن يجري عرض الطائرة بهيكل كامل في مطار شيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام، في أكتوبر المقبل، احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيس شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية.