ثروات أغنى نساء أمريكا .. تجميل وأزياء ورياضة

المصدر: دبي - البيان

أصدرت مجلة فوربس الأمريكية قائمتها السنوية لأغنى النساء في أمريكا، اللاتي جمعن الثروة بأنفسهن ولم يرثنها من العائلة.

وتعددت المجالات ما بين مستحضرات التجميل والأزياء والرياضة وكذلك منظفات المراحيض.

وضمت القائمة عدداً من المشاهير والنجمات، بالإضافة إلى أخريات نجحن في مشروعات تجارية أصبحت إمبراطوريات اقتصادية معروفة.

وساعدت صناعات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة على زيادة ثروات 10 من بين 80 امرأة مدرجة على القائمة، وتغير وضعهن من مليونيرات إلى مليارديرات. وتقدر فوربس علامتها التجارية لمستحضرات التجميل بقيمة 1.2 مليار دولار، متقدمة قليلاً عن مجموعة (مستحضرات تجميل كايلي) للنجمة الأمريكية كايلي جينر.

ومن المدهش أن أغنى سيدة أعمال في صناعة أدوات الزينة، بحسب فوربس ليس كايلي جينر، بل هي أنستازيا سواري الرومانية الأصل.