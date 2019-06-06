مرصد بيضاوي يراقب طيور هولندا

المصدر: إعداد - فاتن صبح

صمم مهندسون من شركة «راو» الهندسية ومكتب «رو أند آد» مرصد تيج (يعني المدّ)، على شكل بيضة كبيرة قائمة في محمية شيلهويك الطبيعية في مدينة ستيلليندام الهولندية.

المرصد المصمم لمراقبة طيور خطاف البحر السندويتشية التي تبني أعشاشاً لها على ساحل المدينة له شكل بيض الطائر نفسه. وقد أحاطوا المبنى الدائري بقصب مسقّف مأخوذ من المحمية الطبيعية المحلية.

مهمات ممولة

أما مرصد تيج فواحد من سلسلة مهمات ممولة من مديرية اليانصيب الهولندي. وقد أنشئ للاحتفال بافتتاح الأحواض عند خليج هارينغفلييت، ذاك الخليج على بحر الشمال الذي تم إقفاله كجزء من مشاريع أعمال الدلتا في الستينيات.

وقد تمّ تصميم إطار بيضة الطائر بشكل حدودي لتحديد الشكل الأمثل وموقع الفتحات. واعتمد نظام من التسليم من المصنع بحيث تم إيصال 402 قطعة وتجميعها على أرض الموقع. وروعي في التصميم عدم تأثيره على المحمية بحيث يمكن تفكيكه ونقله بسهولة.

وقال توماس راو مؤسس الشركة: «لقد حرصنا من خلال بناء كل شيء على هذا النحو بحيث يمكن تفكيكه دون أن يخسر أي من قيمته بأن نخفف الضغط على النظام البيئي القائم وجعله بالحد الأدنى. ويعود الفضل إلى قدرات إعادة البناء التامة وقابلية التركيب والتجسيم، بأن حققنا كافة أهداف البناء المستدام ذي الشكل الدائري».

ويقسم الهيكل الخشبي لقسمين بحيث إن الجزء الأسفل والمتوقع بأن يفيض بالماء لمرات عدة في العام مبني من أعمدة الأكويا المقاومة للمياه المعدلة والمستدامة أما الجزء الأعلى فمصنوع من خشب الصنوبر.

وبهدف تقليل إزعاج الطيور كانت اللمسة النهائية على شكل ممر للمرصد يمرّ بنفق مصنوع من الفواصل المغطاة بالرمال مع فتحات لأعشاش طائر سنونو الرمل. ويحيط سور خشبي منخفض مصنوع من الأغصان البيضة العملاقة ليشبه شكل العش.