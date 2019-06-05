مجلتان أمريكيتان: دبي واحة التصميم والإبداع العالمي

المصدر: إعداد - سيد صالح

كعهدها دوماً، تستقطب دبي اهتمام مبدعي العالم، وتحجز لنفسها مكانة بارزة في أبرز صفحات وشاشات وسائل الإعلام العالمية، التي تتسابق في حصر إنجازاتها وملامح تفردها.

وقد ظهرت دبي هذا الأسبوع على صفحات مجلتين أمريكيتين من أشهر المجلات العالمية في أنماط الحياة، حيث وصفتاها بأنها واحة متفردة للتصاميم اللافتة والحياة الإبداعية العصرية النوعية، والمجلة الأولى هي مجلة «هاوس بيوتيفول» المتخصصة في الديكور والتصميم، وأما الثانية، فهي «انستايل» المتخصصة في متابعة أخبار الأزياء وآخر خطوط وصيحات الموضة العالمية.

إذ نشرت مجلة «هاوس بيوتيفول»، أمس، تقريراً مصوراً عن دبي بعنوان: «لماذا يتعين على كل عاشق للتصميم أن يزور دبي؟»،

واستهلت «هاوس بيوتيفول» تقريرها بالإجابة عن السؤال، وجاءت كالتالي: «نعم، يتعين عليك زيارة أطول برج في العالم».

واستطردت المجلة في تقريرها موضحة أن هناك 8 أماكن في دبي يجب عليك زيارتها إذا كنت بالفعل محباً للتصميم.

وذكر التقرير أن أول هذه الأماكن من دون أي نقاش أو تفكير هو برج خليفة، والمعروف بكونه أعلى برج في العالم. ووصف التقرير برج خليفة بأنه يعد معلماً أيقونياً في أفق دبي بارتفاعه الشاهق الذي يبلغ حوالي 2716 قدماً.

وأوضح التقرير أنه سواء كان المرء يهوى مشاهدة التحف المعمارية من الداخل أو من الخارج، فسيجد في برج خليفة ما يحبذ ويريد، إذ يوجد فيه الكثير مما يستحق المشاهدة.. كما أنه من الممكن التمتع بمشاهدة إطلالات بانورامية خلابة لأفق دبي وكافة معالمها من الطابق الــ 124 والــ 125 للبرج.

ثم انتقل التقرير إلى الحديث عن جماليات مجموعة من المعالم والأماكن الأخرى في دبي، مثل: «السركال أفينيو» بمنطقة «القوز»؛ «برواز دبي»؛ قاعة «ايكون هاوس» الفنية؛ «سوق مدينة جميرا»؛ فندق «اكس في ايه ارت» بمنطقة «البستكية» التراثية بحي «الفهيدي»؛ «حي دبي للتصميم»؛ و«مركز دبي المالي العالمي».

كما نشرت مجلة «انستايل» تقريراً عن دبي هذا الأسبوع، فوصفتها بأنها تقع في طليعة التجريب الشامل، ذلك أنها تتيح لزوارها التمتع بتجارب فنية وإبداعية متنوعة تشمل كافة ضروب الفنون والإبداع.