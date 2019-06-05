«دراجون» في طريقها إلى الأرض

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أن مركبة الشحن «سبيس إكس دراجون» انفصلت أول من أمس عن محطة الفضاء الدولية وبدأت رحلة العودة إلى الأرض.

وقالت وكالة ناسا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن مركبة سبيس إكس دراجون المحملة بالقمامة والتجارب العلمية قد انفصلت بنجاح عن محطة الفضاء المدارية.

وأضافت وكالة ناسا أن مهندس الطيران ديفيد سان جاك من وكالة الفضاء الكندية راقب أنظمة دراجون أثناء مغادرتها مختبر الجاذبية الصغرى. ويعد سان جاك وكريستينا كوتش من بين أفراد الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وكندي وروسيين، المتواجد في محطة الفضاء الدولية التي تحلق على ارتفاع أكثر من 400 كيلومتر فوق الأرض. ومن المفترض أن تكون المركبة قد هبطت في المحيط الهادئ أمس.