أوروبا تقر علاجاً جينياً لـ «بيتا ثلاسيميا»

المصدر: إعداد- سيد صالح

منحت المفوضية الأوروبية موافقتها المبدئية على العلاج الجيني «زاينتيجلو»، المخصص لمرض «بيتا ثلاسيميا» أحد أمراض الدم الشهيرة والمستعصية.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فقد أفادت شركة «بلوبيرد بيو» الأمريكية لإنتاج الأدوية والعقاقير، والتي طورت العلاج الجيني الجديد، أن هذه الموافقة المبدئية من جانب المفوضية الأوروبية مشروطة، بمعنى أن قرار الموافقة صدر بعد الاطلاع على بيانات أقل من المعتاد تقليدياً قبل إقرار عقاقير جديدة. وأضافت الشركة في بيان صحافي أصدرته أمس أن هذه الموافقات المبدئية تصدر للعقاقير التي تعالج أمراضاً خطيرة أو من شأنها تهديد حياة المرضى.

وعليه، فيتعين على «بلوبيرد بيو» تقديم بيانات إضافية بشأن العلاج الجيني الجديد كجزء من عملية تجديد سنوي للبيانات.