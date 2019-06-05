شجار الأزواج يضر بالاقتصاد

المصدر: برلين - د ب أ

يبدو أن العلاقات العاطفية موجعة على كل الصعد. فتأثيرات شجار حامي الوطيس مع الشريك ستتمخض عنه مشكلات وتأثيرات اقتصادية سلبية.

وذلك حسب ما كشفت دراسة جديدة، إذ إنها ستؤدي إلى أن يشعر المرء بأنه غير قادر على الذهاب إلى العمل في اليوم التالي، وبذا تبرز كعامل اقتصادي خطير، وفي الدراسة المذكورة، قال واحد من كل ستة أشخاص (16 %) من المستطلعة آراؤهم تقريباً، إنهم أضاعوا يوم عمل على الأقل جراء شجار مع الشريك. وأجرت المسح مؤسسة أبحاث السوق «فيتكاو آند ماس كونسالتنج» ومقرها هامبورج المسح بتكليف من وكالة المواعدة الإلكترونية «إليتبارتتر».