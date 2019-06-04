تقنية ثورية لعلاج الربو

المصدر: دبي - عمر حرزالله

طور الباحثون البريطانيون مسباراً ساخناً يعطل أعصاباً معتلة في الرئتين، ما يساعد على علاج الآلاف من المصابين بالربو على التنفس بسهولة أكبر.

ويدعى الجهاز الجديد Nuvaira وهو على شكل منظار، ويستخدم وفقاً لـ «ديلي ميل» مرة واحدة لمدة ساعة، ويتم إدخاله في الشعب الهوائية لإزالة الأعصاب المفرطة النشاط في الرئتين التي تسبب صعوبات في التنفس. ويؤمل أن تساعد هذه التقنية الثورية في علاج المصابين بالربو الشديد الذين يحاولون إبقاءه تحت السيطرة بالأدوية.

ويؤثر الربو على حوالي 5.4 ملايين شخص في المملكة المتحدة. ويتحكم الكثيرون بحالتهم بشكل جيد من خلال مزيج من المنشطات المستنشقة - لمنع نوبات الربو.