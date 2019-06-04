تعديل الجينات لمقاومة إنفلونزا الطيور

المصدر: لندن - رويترز

استخدم علماء في بريطانيا أساليب تعديل الجينات الوراثية لوقف انتشار إنفلونزا الطيور بين خلايا دجاج، جرى إنتاجها معملياً- وهي خطوة رئيسية على طريق إنتاج دجاج معدل وراثياً يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا بين البشر.

وتنتشر فيروسات إنفلونزا الطيور حالياً بسرعة كبيرة بين الطيور البرية والدواجن. ويشير خبراء الصحة العالميون المختصون في الأمراض المعدية إلى أن أحد أكبر مخاوفهم هو خطر ظهور وباء الإنفلونزا بين البشر، بسبب سلالة من فيروس إنفلونزا الطيور يمكنها القفز بين الأنواع والتحور إلى شكل قاتل ينتقل عن طريق الهواء وينتشر بسهولة بين البشر.