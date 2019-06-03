نيوجيرسي.. لوحة متناغمة في أسبوع الجداريات

المصدر: دبي - فاتن صبح

حوّل مجموعة رسامين، مدينة جيرسي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، للوحة فنية حيّة متناغمة، ذلك ضمن مشروع أسبوع الجداريات، استمر العمل فيها 7 أيام. وهذا المشروع غير الربحي الذي يقام للعام الثالث، يدعم الأعمال الفنية التي تجمّل المدينة ويشكل البرنامج الرئيسي لجمعية «أتلانتيك سيتي آرتس فاونديشن» بالتعاون مع جامعة استكهولم.

وقد قررت الجمعية هذا العام، وفقاً للورين سيمونسين، مديرة الاتصالات فيها، أن يتم رسم الجداريات في أسبوع واحد لمنح الناس فرصة مراقبة التغيير الطارئ ومشاهدة الفنانين بينما هم يبدعون. وقد أنتج العام البرنامج الماضي 25 جدارية و10 جداريات أخرى في 2017.

وأضافت سيمونسين : «لقد أردنا أن ترى الجداريات أثناء إبداعها وأن تتوقف عن المسير وتنظر وتتساءل (هل أنا في أتلانتيك سيتي حقاً؟)» وأشارت إلى أنه من ضمن أهداف المشروع خلق برامج تعليمية متعلقة بالجداريات وبرامج تدريب مع الفنانين إذا أمكن.

وقال فنان مشارك يدعى غلين تايلور: «بالكاد يتوقف الناس عادة لإلقاء التحية، وفجأة حين يرونك تضع بعض الدهان على الحائط، يريدون معرفة تفاصيل حياتك وهذا أمر جيد».