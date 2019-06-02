أطول مائدة إفطار مصرية في العالم تدخل "غينيس"

المصدر: البيان الالكتروني

قررت موسوعة "غينيس" للارقام القياسية تسجيل مائدة إفطار العاصمة الإدارية بمصر فى موسوعة غينيس" للإرقام القياسية باعتبارها أطول مائدة فى العالم متفوقة على المائدة التى كانت مسجلة سابقا بأسم إمارة عجمان فى الامارات العربية المتحدة .

وقال أحمد مقلد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لموسوعة جينيس في مصر ، إن تسجيل المائدة تم بعد استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالتسجيل وتنفيذ كل القياسات والمسوحات التى تؤكد تخطى المائدة لأكبر مائدة سابقة وتسجيلها فى الموسوعة العالمية بطول 83ر3189 متر.

وأعرب مقلد عن سعادته لتسجيل المائدة والتى شهدت احتفالية كبرى شارك فيها أكثر من سبعة الاف مصري تناولوا الإفطار فيها في مشهد كرنفالي كبير ومهيب يوضح بجلاء قوة الشعب المصرى وتأخيه .

وأكد أن مصر مازال لديها الكثير من الأرقام القياسية التى يمكن تسجيلها خلال الفترة القادمة سواء فى المشروعات القومية أو على مستوى المواطنين نظرا لما يملكه الشعب المصرى من امكانيات فى التحدى والتغلب على الصعاب .

وقال إن مصر حصلت على ثلاثة أرقام قياسية فى أقل من شهر واحد وهو رقم يحسب لمصر ويوضح أن مصر دخلت مرحلة جديدة من التميز ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأرقام التى يتم الإعداد لها فى مصر لدخولها الموسوعة قريبا .