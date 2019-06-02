نفي شائعة وفاة الفنان حسن حسني

المصدر: البيان الالكتروني

تدوالت شبكات التواصل الاجتماعي خبرا عن وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني ، غير أن موقع " اليوم السابع" نفى تلك الأنباء ، مؤكدا أنها مجرد شائعة يتعرض لها النجم القدير كل فترة بمجرد إصابته بأى متاعب صحية.



واكد " اليوم السابع " أنه تواصل مع الفنان القدير حيث تبين أنه بخير بينما لا يزال يعانى من آثار وعكة صحية ألمت به مؤخرا.



وكان الفنان حسن حسني قد مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية مما استدعى نقله للعلاج بأحد المستشفيات.



وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومجلس نقابته بخالص الشكروالتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي لرعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني الذى يعد واحدا من رموز الفن المصري والعربي .

يذكرأن الفنان حسن حسني ظهر بدور شرفى ضمن أحداث مسلسل "أبو جبل" لمصطفى شعبان، والذي يعرض هذه الأيام وكان ظهوره لافتا ومميزا.