خل التفاح علاج واعد للسكري

المصدر: Ⅶدبي -عمر حرزالله

أظهرت دراسة جديدة أن تناول خل التفاح يومياً يقلل من مستوى السكر في الدم بشكل كبير. وشملت الدراسة وفقاً لـ«ديلي ميل» 10 مرضى بداء السكري النوع الثاني، و11 شخصاً معرضين للإصابة بالسكري، بالإضافة إلى 8 أشخاص من الأصحاء.

وأعطيت إحدى المجموعات ملعقة صغيرة من خل التفاح في كأس من الماء الفاتر قبل النوم وملعقة أخرى على الريق، وأعطيت المجموعة الأخرى دواء وهمياً.

وقد لوحظ أن تناول الخل خفض مستوى السكر بمعدل 34% بعد الإفطار، كما خفضه في دم المرضى المصابين بداء السكري بمعدل 20%. ويمنع الخل امتصاص النشويات في الأمعاء، فتخرج مع فضلات الجسم ما يمنح الجسم وقتاً أطول للتخلص من سكر الدم.