تشخيص متلازمة الإجهاد أصبح ممكناً طبياً

المصدر: Ⅶدبي - عمر حرزالله

تحدث متلازمة الإجهاد عادة عندما يكون الشخص مرهقاً، بحيث إن صحته العقلية تصبح مختلة. ويشعر أن هناك استنفاداً لطاقته حتى عند الاستيقاظ من النوم، فهو غير مهتم بالعمل ويبدأ في المعاناة من الإرهاق. ويتم تشخيص هذه المتلازمة وفق صحيفة «إنديان تايمز» بصورة طبية الآن، وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض، وهو دليل منظمة الصحة العالمية الذي يستخدمه مقدمو الخدمات الطبية عندما يتعلق الأمر بتشخيص الأمراض. ووفقاً للدليل، يمكن للأطباء تشخيص شخص مصاب بالإجهاد، إذا كان لديهم هذه الأعراض: الشعور باستنزاف الطاقة أو الإرهاق.