طفل عبقري يحل معادلات الجبر والكسور

المصدر: دبي - نهى حوّا

أيدن بلاسيان في الثالثة من عمره، لكنه قادر على جمع أعداد تتجاوز 10 خانات بيسر، وحل المعادلات الحسابية لعلم الجبر.

وقد التقطت الكاميرات أخيراً، الطفل العبقري الذي يقيم في العاصمة واشنطن وهو يحل معادلات في الجبر والكسور ويلفظ كلمة «باي».

وأفاد موقع «لوبسلو»، بأن الطفل الظريف يمضي ساعات على اللوح كل يوم، حيث يتعلم عمليات حسابية تزداد صعوبة يوماً بعد يوم، بمساعدة الأم سينثيا ادينغ المصممة الغرافيكية البالغة من العمر 34 عاماً، التي قالت إن اهتمام أيدن بالرياضيات والعلوم بدأ بطريقة عفوية بعد فترة وجيزة من تعلمه الكتابة بعمر سنتين، متوقعة أن يبدأ عند مستوى الصف الرابع عندما يحين وقت دخوله المدرسة.

أيدن لا يتوقف عن ممارسة حل الأعداد ولو ليوم واحد، ويحب أن يحوم حول السبورة في الصباح وقبل توجهه إلى الفراش. في الوقت الحالي، يتعلم المزيد من الجبر وجمع أعداد أكبر بشكل تدريجي. وقرر أيضاً أن يتعلم الجدول الدوري، فهو عندما يفكر في موضوع جديد فإنه يتعلق به على الفور.