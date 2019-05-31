حتا تتربع على قائمة «رحلات الطريق»

المصدر: دبي - فاتن صبح

نشرت مجلة «كوزموبوليتان» العالمية، مقالاً حول الأماكن الأكثر انتشاراً على موقع انستغرام في العالم، وخصصت منطقة حتا في دبي بعنوان مثير يقول «حتا واحدة من رحلات الطريق الأكثر ظهوراً على انستغرام في العالم!».

وأشارت أوليفيا آدامز، كاتبة المقال إلى أنك إن لم تزر حتا إلى اليوم فقد فاتك الكثير. ووصفت جمال المنطقة الجبلية الخلابة التي تشكل المكان الأمثل للتصوير والاسترخاء.

وقامت شركة «وي كاش أني كار» في دبي بتحليل ما يزيد على 12 مليون منشور عبر انستغرام للكشف عن رحلات الطريق العشر الأشهر انتشاراً عبر انستغرام في العالم. وتبيّن أن رصيد منطقة حتا الإماراتية يسير في اتجاه تصاعدي حقق لها المرتبة السابعة، علماً أن رحلات الطريق التقليدية كـ«الطريق البحري العظيم» في أستراليا و«طريق الولايات المتحدة 66» احتلت مراكز الصدارة.

حيث ظهر الأول في 87,100 منشور والثاني عبر 62,680 منشوراً. وتلتهما المناطق الريفية النائية في أستراليا، و«بيغ سور» في أمريكا، ووادي المعالم الأمريكي أيضاً، كما «باسيفيك كوست هايواي»، وصولاً إلى حتا فتوسكانا وصقلية الإيطاليتين و «نورث كوست 500» باسكتلندا.

وأجري البحث باستخدام وسيلة الاستماع عبر الإنترنت «براندووتش» من أجل تحليل منشورات ظهرت عبر موقع انستغرام على امتداد خمس سنوات تستعين بالوسم «رحلات على الطريق» وتكشف عن رحلات الطرقات الأكثر جدارةً بالظهور عبر انستغرام من كل أنحاء العالم.

وليس هناك أجمل من مراقبة غروب الشمس من على جبال الحجر بعد نهار طويل تستمتع فيه بزيارة إلى سدّ حتا والذهاب في جولةٍ على الدراجة الهوائية لاستكشاف الجبال، حيث يمكن أن تلتقي بالكثير من الناس المحليين، أو الذهاب في رحلة كاياك في بحيرة حتا. ويمكن للزائر أن يرتاح في غرفة فندق فخمة مطلة على مساحات خضراء شاسعة، حيث تعيش الطواويس والغزلان وأصناف الطيور المتعددة.