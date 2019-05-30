خدعة الدجاج المشوي في تايوان .. تثير الشهية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أثارت سلسلة أكشاك طعام صغيرة في تايوان الدهشة بسبب أشكال الكعك المحلى الذي تبيعه.

فبدلاً من التصميم الدائري المعتاد تتشكل إبداعات فناني هذه المطاعم بصورة تثير الشهية فتبدو مثل فروج الدجاج المحمص بالكامل.

وعندما يرى الزبون أحد هذه الأكشاك يعتقد أنها تبيع دجاجاً مشوياً صغير الحجم، ولكن سلسلة الوجبات السريعة التايوانية متخصصة في الواقع في الكعك المحلى. وهو مصنوع من الخليط نفسه الذي تصنع منه الفطائر العادية، لكنه يختلف في الشكل فيبدو وكأنه دجاج مشوي.

وتولد الأكشاك هذا الوهم بفضل مكواة الفطائر المصنوعة حسب الطلب، والتي تحتوي على قوالب صغيرة على شكل دجاج، مما حقق لها نجاحًا كبيرًا على موقع انستغرام الذي تنشر عليه صور كعكها المحلى.