حك وجهه أثناء القيادة فخالفته الشرطة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

مما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي قد قطع شوطًا طويلًا في السنوات القليلة الماضية ، ولكن من الواضح أنه لم يتقدم بعد بما يكفي لمعرفة الفرق بين شخص يستخدم الهاتف المحمول وشخص ما يحك وجهه.

وأبلغت وسائل الإعلام الصينية مؤخرًا عن حالة رجل في جينان، بمقاطعة شاندونغ الشرقية، تلقى إخطارًا بأنه انتهك القانون من خلال التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة. وأرفقت بالرسالة صورة التقطتها كاميرات المراقبة أظهرت أنه يضع يده اليمنى على خده.

لم يتذكر الرجل أنه استخدم هاتفه وهو خلف عجلة القيادة في ذلك اليوم، ولم تظهر الصورة الهاتف أيضًا، فقط يده بالقرب من وجهه.

واتضح لاحقا أن سائق السيارة كان يحك وجهه عندما تم التقاط الصورة. ومع ذلك سجلت الشرطة الصينية اثنتين من النقاط السوداء على رخصته وطُلب منه دفع غرامة قدرها 50 يوان (7.25 دولار).