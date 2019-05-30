اهداها محيطاً في عيد الحب

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

استخدمت امرأة صينية مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دهشتها من الهدية التي تلقتها من صديقها بمناسبة عيد الحب في 20 مايو، وهو واحد من ثلاثة عطل رومانسية سنوية في الصين.

وحصلت المرأة وفق "أوديتي سنترال" على حقوق الاستخدام لـ 210 هكتار من المحيط المفتوح قبالة ساحل مقاطعة شاندونغ، بالقرب من جزيرة تشينيشان الصينية.

وكانت هذه المساحة المائية الممتدة تستخدم من قبل شركة استزراع سمكية، واستطاع صديق المرأة الاستحواذ عليها من خلال مزاد عبر الإنترنت.

ويقال إن الرجل الذي يدعى تشانغ، دفع 682 662 يوان حوالي 99000 دولار).) مقابل ذلك، ومنح هذه الهدية لصديقته كوسيلة للتعويض عن عدم شرائه هدية لها في عيد الحب الصيني.

مما أتاح لها فرصة غير عادية للتفاخر بهديتها على وسائل التواصل الاجتماعي.