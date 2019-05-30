شهية الصينيين تقلّص أعداد البنغول!

المصدر: دبي - البيان

مع ازدياد الطلب على لحم البنغول في باكستان، لزيادة عدد الصينيين القادمين إليها، تتقلص أعداد هذه الثدييات بسرعة كبيرة. وتقول السلطات إن لحم البنغول، وهو من الثدييات القشرية، يزداد الطلب عليه بالأسواق المحلية من الصينيين، الذين يقيم عدد كبير منهم في كراتشي، ويعملون في مشاريع تتعلق بالممر الاقتصادي، الذي يربط الصين بباكستان.

ووفق موقع «تريبيون»، يكشف القلق الدولي بشأن البنغول، وهو أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها في العالم، عن بيانات جديدة حول تهريب هذا الحيوان من خلال الصندوق العالمي للحياة البرية، إلى باكستان، التي أجرت أخيراً دراسة استقصائية مفصلة عنه في البلاد.

وتم إجراء مسح في أسواق الحيوانات، لتقييم حجم تجارة البنغول في لاهور، وبيشاور، وروالبندي، وإسلام آباد، ومُظفّر آباد.