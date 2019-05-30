طائر يعود من الانقراض مرتين

المصدر: دبي - عمر حرزالله

كشفت حفريات عن نوع منقرض من الطيور التي لا تستطيع الطيران عادت من عالم الانقراض بإعادة استعمار منزلها السابق بجزيرة مدغشقر وعادت للوجود مرتين في أقل من 20000 عام عبر عملية غير عادية تعرف باسم «التطور التكراري».

واستعمرت هذه الطيور التي تتميز بشريط أبيض يمتد على عنقها، والقادمة من جزيرة ألدابرا أتول الصغيرة بالمحيط الهندي وأصبحت عاجزة عن الطيران قبل أن تبتلع أمواج المد الجزيرة وكل من عليها من مخلوقات بما فيها هذه الطيور والتماسيح وطيور البط والسلحفاة قبل 136000 عام.

وأوضح عالم الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي ومؤلف الدراسة الرئيس، جوليان هيوم أنه بما أن هذا الطائر عاد إلى الوجود بعد انقراضه فلا بد أن شيئاً قد حدث لا نفهمه قد وقع في الطبيعة.