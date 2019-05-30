ابن الثالثة يقرأ ويكتب!

المصدر: دبي - البيان

بالكاد بلغ سن الالتحاق بالمدرسة، لكن الطفل العبقري أومفيلي تسواي الذي سيبلغ الثالثة يوم 27 يوليو المقبل، قادر على قراءة جمل طويلة وكلمات معقدة. صحيفة «بريتوريا نيوز» توجهت لمنزل عمته في مابوباين، حيث أكدت كفاءته المتميزة بالكتابة والقراءة وتسمية الأشكال الهندسية. وقد قرأ مقاطع من الكتب وملاحظات مكتوبة بخط اليد، وتصفح أحرف الأبجدية وكتب كل أحرفها مع الكلمات المرتبطة بكل منها.

يتحدث بضعف لكنه يكتب ويقرأ مثل طفل كبير السن. وقالت والدته: «بدأ بتلفظ كلمات معدودة بطلاقة عندما كان في عمر 8 شهور، وعندما بلغ السنة وشهرين، أظهر قدرات لم نعهدها بطفل من قبل.

كان يستيقظ متأخراً بالليل أو بالصباح ويتلفظ بأسماء الألوان المختلفة والأشكال الهندسية بما في ذلك المستطيل والدائرة وغيرها»، وتضيف: «أومفيلي ينطق بمفردات واسعة، وهو حساس للغاية، مشاعره تتأذى بسرعة، لاسيما عندما يزعجه أحدهم بوقت التعلم، فإذا ما انزعج، يميل إلى تحويل تركيزه والعبث بكل ما هو بجانبه».

حتى الآن لم يجرِ قياس مستوى ذكاء أومفيلي، الذي لا يزال يضع الحفاضات، ويتناول طعام الأطفال شأنه شأن أي طفل آخر.