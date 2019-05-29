العسل يعالج قرحات البرد

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

اكتشف باحثون في معهد البحوث الطبية بنيوزيلندا، أن العسل قادر على علاج البثور والقرحات الناجمة عن نزلات البرد، والمسماة بـ«الهربس الفموي»، ومن الصعب التخلص من هذه التقرحات، وعادة ما يتم علاجها بكريمات مضادة للفيروسات يتم شراؤها من الصيدليات.

ولكن تبيّن من خلال إحدى التجارب وفق «ديلي ميل»، أن العسل المشتق من شجرة في نيوزيلندا له المفعول نفسه في التئام القرحات. واستخدم المشاركون في التجربة إما كريماً أو عسلاً، وكلاهما أزال الألم والقرحات في غضون 9 أيام.

والعسل الذي ينتجه النحل الطنّان، له تاريخ طويل من الاستخدام العلاجي حيث أظهرت بعض الدراسات أن لها خصائص مضادة للجراثيم وخصوصاً في علاج البثور في داخل الفم، التي لا يمكن فيها استخدام المضادات الحيوية.