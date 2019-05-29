تفوز بالانتخابات البلدية بعمر الـ100

المصدر: Ⅶ دبي - نهى حوّا

لم يفت الأوان بعد لدخول السياسة على الألمانية ليسل هايس، البالغة من العمر 100 عام، فقد انتخبت لعضوية مجلس بلدة غربي ألمانيا أخيراً، وحصدت أعلى الأصوات بالانتخابات المحلية.

الأستاذة السابقة والسباحة الشغوفة انتخبت لمجلس بلدة في كيرشهامبولاندن، حيث يقيم 8 آلاف نسمة في ولاية راينلند بالاتينات.

وكان قرار ترشحها في جانب منه مدفوعاً بإعادة افتتاح بركة للسباحة في البلدة التي أغلقت عام 2011. فبالنسبة إليها تشكل السباحة «أكسير الحياة»، وفقاً لموقع صحيفة «دويتشه فيليه».

تنتمي هايس إلى مجموعة «نحن من أجل كيرشهامبولاندن»، وستخدم كناطقة باسم المجموعة بالبرلمان. واستعداداً للانتخابات الأوروبية والمحلية في البلدة، أكدت هايس أن التحريض على التغير السياسي لا علاقة له بالعمر.