بيجامات ذكية للتخلص من الكوابيس

المصدر: دبي - البيان

صمم مهندسون أميركيون بيجامات «ذكية» للمساعدة في التخلص من الأرق والكوابيس والحصول على نوم أفضل. إذ توجد في هذه البيجامات أجهزة استشعار تراقب باستمرار معدل ضربات القلب والتنفس ووضعية النوم، وهي العوامل التي تؤثر على حالة النوم.

ويقول المهندسون، الذين قدموا نتائجهم في مؤتمر الجمعية الكيميائية الأمريكية، إن البيانات التي تطرحها البيجامات يمكن أن توفر لمرتديها، وكذلك للأطباء، معلومات مفيدة تساعد على تحسين أنماط النوم واكتشاف اضطراباته. والحصول على القدر المناسب من النوم الجيد يمكن أن يحمي من الإجهاد والالتهابات والأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري.