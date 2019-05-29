«أوبر» في الحاجز المرجاني العظيم

المصدر: دبي - البيان

تقدم شركة «أوبر» حالياً، بالتعاون مع مجموعة أنصار البيئة، خدمة ركوب لمساعدة السياح على استكشاف الحاجز المرجاني العظيم. وسيتم نقل السياح لاستكشاف هذا الحيز الغريب الموجود تحت الماء في غواصة تطلقها عليها الشركة اسم «سكوبر».

وتتوفر هذه الخدمة بدءاً من 27 الجاري إلى 18 يونيو المقبل. وعندما يصل السائح إلى ولاية كوينزلاند، يمكنه حجز الرحلة باستخدام تطبيق أوبر الخاص به، حيث تستغرق هذه الرحلة ساعة واحدة. ويتم نقل الركاب على عمق 20 متراً تحت مستوى سطح البحر لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا، والذي يعد واحداً من أجمل المواقع على كوكب الأرض، وقد تأثر الآن بتغير المناخ والتلوث في البحر.