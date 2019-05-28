يتعرض للسرقة فور خروجه من السجن بتهمة السرقة

المصدر: د ب ا

تعرض رجل في ألمانيا كان يحتفل بالإفراج عنه من السجن للسرقة من المال الذي كسبه أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر لارتكابه جرائم تشمل سرقة منتجات خلسة داخل المحال أيضا.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء في بيان: "لقد عمل مقابل 700 يورو في السجن وأراد استخدام المال لبداية جديدة".

وتعرف السجين السابق على ثلاثة رجال في محطة القطار الرئيسة بمدينة ماينتس غربي ألمانيا أول أمس الأحد. واحتفل معهم بالإفراج عنه، وشربوا الخمر وناموا في الهواء الطلق.

وعندما استيقظ الرجل /53 عاما/ في صباح اليوم التالي لم يجد حقيبته والمال الذي كان بحوزته، حسبما ذكرت الشرطة.

ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم حتى الآن.