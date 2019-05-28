58 مليون ساعة يقضيها الشرق أوسطيون على الانترنت في رمضان

المصدر: دبي-وائل الخطيب

كشف تقرير حديث حجم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأفراد في الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة" ديلي ميل" البريطانية: يقضي الأفراد في الشرق الأوسط ما يقرب من 58 مليون ساعة إضافية على فيسبوك خلال شهر رمضان ويشاهدون المزيد من مقاطع فيديو يو تيوب -كل شيء بدءًا من نصائح الجمال والوصفات إلى الدراما الرياضية والتلفزيونية -أكثر من أي وقت آخر من العام، مما يجعل الشهر الفضيل ليس الأكثر أهمية للمسلمين فقط، ولكن وقت الذروة من العام بالنسبة للمعلنين.

بالنسبة إلى فيسبوك، الذي يمتلك أيضًا انسنغرام وجوجل الذي يمتلك يو تيوب، فإن شهر رمضان يستجر دفعة قوية من الأعمال في المنطقة. وقال رامز شحادة، المدير الإداري لموقع فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " الاستهلاك والوقت الذي يتم إنفاقه على منصاتنا يزيد بالفعل". ويضيف: يظل الناس مستيقظين كثيرًا في الليل خلال شهر رمضان ولديهم وقت فراغ اطول -خاصة قبل الإفطار، ووجبة الإفطار في المساء بعد صيام يوم كامل، و "السحور"، عندما يتجمع الناس لتناول الطعام قبل يوم آخر من الصوم. كما أن الكثير منهم يعمل ساعات أقصر خلال اليوم.

وقال شحادة إن كل ذلك يترجم إلى 5٪ وقت إضافي ينفق على منصات فيسبوك، أو ما يقرب من 58 مليون ساعة إضافية. بعبارة أخرى، هناك ما يقرب من مليوني ساعة من الوقت الإضافي تُقضى يوميًا على فبسبوك في الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

وشهر رمضان هو أيضًا موسم الذروة للإعلان في المنطقة، حيث تحصل الدراما والمسلسلات على زيادة بنسبة 151٪ في عدد المشاهدين على موقع يوتيوب خلال الشهر الكريم، وفقًا لشركة جوجل.

وقال شحادة: "إن إيراداتنا تأتي من إشراك الناس. وكلما زاد انخراطهم في منصاتنا، كلما ازداد توق المعلنين للوصول إلى هؤلاء الأشخاص، وهذا ما يرفع العائدات. وبحسب التقرير فإنه يتم إنفاق الكثير من إيرادات الإعلانات خلال شهر رمضان، بحيث أطلقت جوجل جائزة “The Lantern Award " للاحتفال بأفضل إعلانات الشهر الأكثر إبداعًا وجاذبية.

ولم تكشف جوجل عن إجمالي وقت المشاهدة لـ يو تيوب خلال شهر رمضان، ولكنها تقول إنه في مصر والسعودية والإمارات، على سبيل المثال، قفزت مشاهدة مقاطع الفيديو الرياضية بنسبة 22٪ ومقاطع فيديو السفر بنسبة 30٪ وألعاب الحركة والمحاكاة وألعاب الفيديو بنسبة 10-20 ٪ خلال الشهر الكريم. كما يقضي الأشخاص أيضًا 27٪ من الوقت في مشاهدة المحتوى الديني على يو تيوب في رمضان.

وقالت جويس باز ، رئيسة الاتصالات في جوجل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "بالنسبة إلينا ، يوتيوب يجمع الناس. ونحن نرى الكثير من الناس يرغبون في مشاهدة البرامج معًا".