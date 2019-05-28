طفل هندي من دبي إلى «غوغل للعلوم»

المصدر: Ⅶ إعداد ـ فاتن صبح

اختير الطالب الهندي شاميل كريم، من المدرسة الهندية العليا في دبي، من بين آلاف الطلاب للمشاركة بمعرض غوغل للعلوم، بعد أن كان على رأس قائمة المتأهلين المئة للمرحلة النهائية في المنطقة، وذلك عن مشروع يجعل من إضاءة الشوارع أكثر ذكاءً، وفق ما ذكر موقع «إن دي تي في» الهندي.

ويعمل المشروع على التحقق من جعل نور المصباح التالي أسطع نوراً لدى مرور شخص أو سيارة ما، مع خفت ضوء المصباح السابق الأمر الذي يرمي لتوفير الطاقة.

وأشار كريم البالغ 15 عاماً العبقري في مجال الكمبيوتر بأن والده كان مصدر إلهامه للإتيان بحل لهدر الطاقة، مشيراً إلى أن مشروعه سيكون بمعدل 63 في المئة أقل كلفةً من أجهزة استشعار الأشعة دون الحمراء.

وقال: «لقد كنا في منتزه في وقت متأخر من الليل وكانت الأنوار كلها مضاءة، فنظر إلي أبي وسألني: ألا يمكننا فعل شيء حيال ذلك، فقررت أن أبدأ بمشروع جعل مصابيح إنارة الشارع أكثر ذكاءً».