زنزانة آل كابوني تستقبل الزوار

المصدر: Ⅶ واشنطن - د ب أ

كانت أيامه الأولى خلف القضبان خلال أوج تهريب المشروبات الكحولية في عشرينيات القرن الماضي في مدينة فلادلفيا الأمريكية.

ولكن زنزانة آل كابوني في سجن الولاية الشرقية لم تكن كأي زنزانة عادية؛ لقد كانت الغرفة الصغيرة الخاصة برجل العصابات الشهير مزودة بـ«أثاث رفيع وسجاد جميل ولوحات رائعة ومذياع فاخر»، بحسب القائمين على ما صار الآن الموقع التاريخي لسجن الولاية الشرقية في فلادلفيا.

أعلن المتحف المقام في السجن السابق افتتاح الزنزانة المرممة الخاصة برجل العصابات.

رسوم

ويمكن للزوار رؤية كيف كانت تبدو عليه زنزانة آل كابوني عندما سجن في 1929، بعدما ألقي القبض عليه خارج أحد دور العرض السينمائي لحمله مسدساً مخفياً. ويظهر المعرض أيضاً رسوماً على جدران الزنزانة تم الكشف عنها خلال أعمال الصيانة.

سمعة

وسجن آل كابوني لسبعة أشهر. وفي عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي جرى اعتباره أحد أكثر المجرمين الأمريكيين سيئي السمعة.

142

ويضم المتحف، الذي كان سجناً فعلياً يوماً ما، العديد من الزنازين حيث سُجن مجرمون بارزون يوماً. ومن غير الواضح أي واحدة منها بالفعل كانت تخص آل كابوني.

وكان المبنى سجناً لنحو 80 ألف شخص خلال فترة عمله التي استمرت 142 عاماً. والموقع التاريخي مفتوح طوال العام، سبعة أيام في الأسبوع.