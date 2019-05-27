تخلع زوجها بسبب "الفول"

المصدر: البيان الإلكتروني

أقامت سيدة مصرية عمرها 33 سنة، دعوى خلع ضد زوجها بسبب "طبق فول".

وقالت أسماء: "ترددت كثيراً في الموافقة عليه لكن بعد طول تفكير وافقت وخاصة أنني يتيمة وهو مطلق ولديه بنت، فتزوجته ومرت الأيام الأولى من زواجنا على نحو تقليدي حتى انقلبت حياتي إلى جحيم، حيث كانت ابنته دائما ما تتشاجر معي".

وأضافت الزوجة وفقا لما نشره موقع البوابة نيوز المصري: "حاولت أن اكون لها أما ومصدرا للحنان، لكنها دوما كانت تحاول إثارة الشجار بيننا وبيني وبين أبيها، وجاء رمضان وكنت أحاول جاهدة ألا أختلط بها حتى فجاءتني في ثالث أيام رمضان أنها تشتكي لماذا لم أشتر لها طبق فول، فما كان من والدها إلا أنه انهال علي ضربا".

وتابعت: حاولت إقناعه بالحقيقة دون جدوى مما جعلني لا أتردد أبدا في طلب الخلع بعدما أصبحت حياتي جحيما فأقمت دعوى خلع حملت رقم 1259 لسنة 2019 بزنانيري".